Laverita.info - «Pregiudizi ideologici a sinistra contro chi indossa una divisa»

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: «Confermo: non lasceremo respirare i mafiosi, cioè non daremo loro tregua. Stiamo anche studiando come schermare i cellulari dei detenuti».