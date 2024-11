Trevisotoday.it - Precipita nel vuoto da sei metri dal tetto di un capannone, grave un 29enne

Leggi su Trevisotoday.it

incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 25 novembre, intorno alle 10 circa, in un cantiere a Sedico, nel bellunese, in via Traversa Agordina nella frazione di Roe Alte. A restaremente ferito un operaio trevigiano di 29 anni che, per cause in corso di accertamenti, èto.