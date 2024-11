Napolitoday.it - Porta Capuana, uomo nel mirino della polizia: cosa hanno scoperto gli agenti

Leggi su Napolitoday.it

Sabato laha arrestato un 34enne del Marocco per detenzione di sostanze stupefacenti. L'episodio che l'ha visto protagonista è avvenuto non lontano da, in piazza San Francesco di Paola, dove glidell'ufficio prevenzione generale avevano notato unche, in cambio.