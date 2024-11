Strumentipolitici.it - Polveriera Sudan tra carestia, condizioni climatiche estreme ed esodi di massa. La missione in salita per l’ong Music for Peace

«La sofferenza aumenta di giorno in giorno, con quasi 25 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Migliaia i civili uccisi, mentre molti altri affrontano atrocità indicibili, tra cui stupri e aggressioni sessuali diffuse». La tragedia del popoloese è racchiusa tutta in queste poche e concise parole del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, al Consiglio di Sicurezza dello scorso 28 ottobre, durante il quale ha parlato di una popolazione intrappolata in un “incubo di violenza, fame, malattie e sfollamenti”, mentre continua a imperversare la sanguinosa guerra tra le Forze armateesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf).Agli ambasciatori riuniti al Palazzo di Vetro Guterres ha riferito di omicidi die violenze sessuali nello stato di Aj Jazirah, avvertendo che il conflitto inha il potenziale per destabilizzare l’intera regione, coinvolgendo i paesi vicini dal Sahel al Mar Rosso.