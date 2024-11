Fanpage.it - Pettirosso si schianta contro un vetro in Veneto, arrivava dalla Finlandia: il problema delle collisioni con gli edifici

Leggi su Fanpage.it

Unmarcato con un anello identificativo inè morto nel Vicentino, a Schiavon, trovato dal sindaco del paese dopo l'impatto con un finestra. Ogni anno, miliardi di uccelli in tutto il mondo muoiono per l'impatto con finestre, vetrate e superfici riflettenti, unglobale che però può essere prevenuto e ridotto, anche in casa.