Napolitoday.it - Per diventare Eduardo: la magia di un incontro con l'anima di Napoli

Leggi su Napolitoday.it

A quarant’anni dalla morte dell'immensoDe Filippo, Giuliano Pavone, appassionato studioso della figura dell’artista, ha pubblicato il romanzo di formazione "Per" (Laurana editore) sulla sua figura, che oggi più che mai funge da guida spirituale e non solo per chiunque.