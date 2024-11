Padovaoggi.it - "Peggy" torna al Teatro de LiNUTILE

Leggi su Padovaoggi.it

Prosegue aldela rassegna di arti performative ideata dalla Compagnia Giovani deldi via Agordat in attesa della XII Edizione del Premio “del”, “La mia Opera Prima”. Sabato 30 novembre alle 21 andrà in scena una delle produzioni più amate dal pubblico.