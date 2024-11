.com - Password ormai obsolete: passkey e biometria la nuova frontiera della sicurezza

Leggi su .com

È una rincorsa continua tra aziende e utenti che cercano di utilizzaresicure ed hacker che tentano di scovarle con metodi sempre nuovi, ecco perché le aziende come Google, Microsoft ed Apple stanno passando all’utilizzo di metodi avanzati come: Apple, Google, Microsoft dicono basta alle: perché stiamo abbandonando un sistema obsoletoLesono da decenni il baluardodigitale, ma il loro tempo sembra essere giutno al termine. Uno studio recente di NordPass ha rivelato che nel 2024 lepiù utilizzate sono state “secret”, “123456” e l’intramontabile “”.Questo non solo dimostra la scarsa consapevolezza degli utenti, ma evidenzia anche quanto sia urgente trovare alternative più sicure.Perché lenon funzionano piùSiamo onesti: lesono complicate da gestire.