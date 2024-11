Padovaoggi.it - Partita la demolizione dell'ex hotel Cristallo: «Quello sarà un posto migliore e sicuro»

Sono partite a Montegrotto Terme le operazioni preliminari per la’ex, all’ingresso del centro. L'edificio, chiuso dal 2005 in seguito a fallimento, è stato per quasi vent'anni fonte di degrado urbano e problemi di sicurezza pubblica, con ripetute occupazioni.