Bubinoblog - PALINSESTI 1-7 DICEMBRE 2024: TRADIMENTO, GF CONTRO LA SCALA, VINCENZO MALINCONICO

Leggi su Bubinoblog

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dall’1 al 7Rai1D:2 (1/4) newL: L’Amica Geniale 4 (4/5) 1°TvM: Libera (3/4) 1°TvM: film da definireG: Don Matteo (7/10) 1°TvV: The Voice Kids (4/6)S: Prima alla+ Cyrano 1°TvCanale 5D:newL: Grande FratelloM: Endless Love 1°TvM: This Is Me (3/3)G: Endless Love 1°TvV: Il Patriarca 2 (4/6) 1°TvS: Grande FratelloAltre segnalazioniIl 01/12, ore 17:20-19:55 – 67° Zecchino d’OroLa Prima allainizierà alle 18:00Altre segnalazioninessuna segnalazioneRai2D: 9-1-1 + 911: Lone Star 1°TvL: RaiDuo Con Ale & Franz (2/5)M: Belve (3/5)M: Stucky + The Bad Guy (6/6) 1°TvG: Delitti in FamigliaV: Benvenuti in Casa EspositoS: S.W.A.T. (3/6) 1°TvItalia 1D: Le Iene ShowL: Attacco al Potere: Paris Has Fallen (1/4) newM: Milan-SassuoloM: Fiorentina-EmpoliG: Lazio-NapoliV: Percy Jackson: Il Mare dei MostriS: Sonic: Il FilmAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioniIl 03/12, ore 18:30 – Bologna-MonzaRai3D: ReportL: Lo Stato delle CoseM: Un Giorno in Pretura SpecialeM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: Sapiens: Un Solo PianetaRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: È Sempre CartabiancaM: Furo dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: CommandoAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLa7D: Giovanna d’ArcoL: La Torre di BabeleM: DiMartedìM: Una Giornata ParticolareG: PiazzapulitaV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Padre BrownL: BullM: JoséphineM: The ResidentG: EmmaV: Cupido a NataleS: JosephineAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneTv8D: GP del Qatar: Formula 1L: GialappaShow (7/8)M: X Factor: Live (12/13) 1°Tv freeM: 4 Ristoranti RG: X Factor (13/13) liveV: SkyfallS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: Little Big Italy 1°TvM: Comedy Match: Il MeglioM: La Corrida (5/8)G: Il Contadino Cerca Moglie (7/8)V: I Migliori Fratelli di CrozzaS: Accordi & DisaccordiAltre segnalazionidal 02/12, tre film di Natale al pomeriggioAltre segnalazioninessuna segnalazioneCLICCA QUI PER IDAL 24 AL 30 NOVEMBREPer qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.