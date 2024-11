Tg24.sky.it - Palermo, confiscati beni per 2 mln a badante accusata di circonvenzione di incapace

Le Fiamme gialle hanno eseguito un provvedimento del valore di 2.150.000 euro, emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di, a seguito della condanna definitiva per autoriciclaggio nei confronti di una, prosciolta, per intervenuta prescrizione, dall'accusa didi, rispetto alla quale tuttavia i fatti sono risultati completamente provati in giudizio. Vittime della donna, originaria di Misilmeri (), un benestante imprenditore italo-americano e il figlio disabile ed erede universale di tutti i suoi. Le indagini di polizia giudiziaria, eseguite dalla Compagnia di Bagheria a cavallo tra il 2015 e il 2018, hanno fatto emergere "un articolato e milionario disegno criminoso di spoliazione patrimoniale" a danno dei due.