Palermo, al Tribunale 'stanza accoglienza' per vittime violenze

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – E' stato firmato questo pomeriggio aldi, il 'Protocollo per l’individuazione e l’utilizzo della “stanza di accoglienza' presso il Palazzo di Giustizia per le persone da escutere nel corso del giudizio che versino in condizioni di vulnerabilità”. “Ildisarà uno dei primi Tribunali d’Italia ad allestire aree riservate .