Feedpress.me - Omicidio Mario Cerciello, definitiva pena a 15 anni per Lee Elder Finnegan

Leggi su Feedpress.me

C'è una prima sentenzaper l'del vicebrigadiere dei carabinieriRega, ucciso con 11 coltellate in strada a Roma nel luglio del 2019. La Procura Generale , così come i difensori, non hanno presentato ricorso contro la sentenza di condanna a 15e due mesi disposta dai giudici della Corte d’Assise di appello nel luglio scorso a carico di Lee