Agi.it - Omicidio Cerciello: diventa definitiva la condanna a 15 anni per Elder

AGI -laa 15e 2 mesi per Finnegan Leeaccusato - insieme a Gabriel Natale Hjorth -, di aver ucciso con 11 coltellate, la notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019, nel quartiere romano di Prati, il carabiniere MarioRega. Le parti interessate - la procura generale e i difensori dell'imputato -, non hanno, infatti, presentato ricorso contro la sentenza, dello scorso 3 luglio, con cui i giudici della Corte d'Appello di Roma avevano ridotto la pena dito all'ergastolo in primo grado, a 22in appello e, dopo un passaggio in Cassazione, infine, a 15e 2 mesi nel corso dell'appello bis. Per l'altro imputato, invece, Gabriel Natale Hjorth, il pg, così come i difensori, hanno fatto istanza in Cassazione. Per Hjorth, che si trova ai domiciliari dall'estate scorsa, laera scesa a 11e 4 mesi.