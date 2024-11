Omicidio Cerciello | condanna definitiva per l’assassino

Leggi su Dayitalianews.com

Giustizia. Sono 15, gli anni di carcere, più due mesi, che dovrà scontare Lee Elder Finnegan. Lo studente americano è già recluso per l’di MarioRega.Il vicebrigadiere dei carabinieri è stato ucciso a Roma nel luglio del 2019.La Procura generale non ha impugnato la sentenza di Appello bis del 3 luglio. Nessun ricorso anche dei difensori. Elder è detenuto a Milano, nel carcere di Opera, mentre l’altro imputatoto per il delitto, Gabriele Natale Hjorth, è ai domiciliari. Sta scontando la pena, a 11 anni e 4 mesi di reclusione, in un villino a Fregene per scontare.Per Hjorth, invece, sia il pg sia i difensori hanno fatto istanza in Cassazione.Elder in primo grado era statoto all’ergastolo per aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il militare.