Modenatoday.it - Oltre 250 persone in cammino contro la violenza di genere con "Walk for women"

Leggi su Modenatoday.it

250hanno partecipato alla seconda edizione della "for", la camminata non competitiva organizzata dalla Pubblica Assistenza Vignola, in collaborazione con le associazioni #iostoconvoi, La Banda della Trottola e l’azienda Floricoltura Miani. L’evento rientra nella campagna.