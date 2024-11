Baritoday.it - Offerte di lavoro a Bari e provincia: 603 profili ricercati dalle imprese del territorio

Leggi su Baritoday.it

Sono in tutto 259, per un totale di 603 persone da assumere, ledipresenti nel secondo report di novembre diffuso da Arpal, che raccoglie tutti gli annunci pubblicati dai centri per l'impiego di.Leriguardano sia posizioni lavorative ad elevata.