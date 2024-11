Quotidiano.net - Nuovo massimo per il caffè Arabica, supera i 3 dollari a libbra

Leggi su Quotidiano.net

Ilha raggiunto unsulla piazza di New York, dove ha toccato quota 3,1la, riportandosi ai livelli del 1997. Tra le cause indicate dagli analisti i problemi di approvvigionamenti dovuto alla siccità in Brasile, che ha messo a dura prova il raccolto fino a settembre. Nonostante le abbondanti piogge in ottobre e novembre permangono i timori per il raccolto del 2025 e del 2026. Il prezzo delè salito del 64% da inizio anno, mentre la varietà meno nobile Robusta ha raggiunto i massimi dagli anni Settanta a 5.113,5la tonnellata.