Fanpage.it - Nuova udienza per i fratelli Menéndez: perché Lyle ed Erik potrebbero essere scarcerati dopo 35 anni

Leggi su Fanpage.it

ed, condannati per l'omicidio dei loro genitori avvenuto nel 1989, compariranno in tribunale in video collegamento per un'che potrebbeun primo passo verso la libertà. I due stanno scontando una condanna all'ergastolo, ma di recente la Procura di Los Angeles ha chiesto a un giudice di aprire alla libertà vigilata sulla base di nuove prove.