Nuova denuncia per Kanye West, l’accusa di violenza sessuale da parte di una modella

«Questa è arte! Questa è fucking arte! Sono come Picasso!». A gridarlo erama la sua performance non era legata all’arte. Non secondo Jenifer An, ex finalista del cult televisivo America’s Next Top Model, che in quel momento si ritrovava diverse dita di una mano del rapper dentro la bocca e l’altra attorno al collo, che la strangolava, fino quasi allo svenimento. È quello che secondo Page Six sarebbe successo al Chelsea Hotel di New York City nel 2010, durante le riprese di un videoclip in cuiera guest star, il video In for the Kill di La Roux. Lalo scorso venerdì ha depositato la propria causa presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Si tratta della secondaricevuta in poco tempo da. La prima circa un mese fa, da Lauren Pisciotta, sua ex assistente, che ha raccontato oltre allasubita anche una routine lavorativa ai limiti dell’incredibile.