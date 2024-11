Liberoquotidiano.it - Nuoto: l'olimpionica più decorata d'Australia Emma McKeon si ritira

Sydney, 25 nov. (Adnkronos) - L'piùd'si èta da tutti i livelli del, otto volte detentrice del record mondiale, ha detto che ill'ha plasmata come persona. "Ma sono decisamente pronta per la prossima parte della mia vita, per la quale sono emozionata. Non credo di aver ancora avuto il tempo di riflettere su tutto", ha detto in una dichiarazione. "Voglio che i bambini sappiano che una volta ero nella loro stessa posizione: sognavo di fare un giorno qualcosa di grande. E voglio avere un impatto sulla vita delle persone incoraggiandole a impegnarsi e a perseguire i loro sogni e ciò che le appassiona. Non aver paura di affrontare cose difficili e di stabilire obiettivi ambiziosi, che a volte possono essere spaventosi. Ecco come ci spingiamo per realizzare i nostri sogni".