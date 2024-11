Monzatoday.it - "Non vali niente", l'inferno vissuto insieme ai suoi bimbi e la salvezza: "Noi in rifugio, lui vive ancora a casa"

Era un freddo pomeriggio d'inverno quando Sara - nome di fantasia che abbiamo scelto per un donna e mamma brianzola - è uscita dasua.a lei c'era la polizia, gli agenti l'hanno accompagnata in questura dove ha formalizzato una denuncia per maltrattamenti in famiglia contro il.