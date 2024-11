Fanpage.it - Non spetta solo alle donne combattere la violenza: anche gli uomini devono essere chiamati a reagire

Dobbiamo continuare a chiederedi denunciare chi le picchia o violenta, ma smettiamo di colpevolizzarle per nonstate abbastanza attente, per essersi presentate al famoso “incontro chiarificatore” o per essersi innamorate della “persona sbagliata”. Iniziamoa rivolgerci aglie a dare loro gli strumenti per contribuire a cambiare questo stato di cose.