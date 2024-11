Napolipiu.com - “Non ruba l’occhio ma decide”: i numeri pazzeschi di Lukaku in Serie A

Leggi su Napolipiu.com

Il belga ha già preso parte a nove gol con 5 reti e 4 assist. Solo Lookman ha fatto meglio in questa stagione. Romelucontinua a lasciare il segno inA. Come riporta il Corriere dello Sport, il centravanti del Napoli ha già preso parte a nove gol in questa stagione, grazie a cinque reti e quattro assist. Un ruolino di marcia impressionante, eguagliato solo da Ademola Lookman dell’Atalanta (7 gol e 4 assist).L’ultimo sigillo è arrivato proprio contro la sua ex Roma: “L’uomo del destino”, lo definisce il quotidiano, “Si vede poco, non, ma. Colpisce e affonda, da grande ex”. Una zampata che è valsa il ritorno in vetta degli azzurri.Una serata speciale al Maradona, con la voce di Pino Daniele a fare da sottofondo e il ricordo di Diego a quattro anni esatti dalla scomparsa.