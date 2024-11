Comingsoon.it - Noir in Festival 2024, il programma: Presence di Steven Soderbergh, Joyce Carol Oates, Salmo, il Commissario Ricciardi

Leggi su Comingsoon.it

La trentaquattresima edizione delin, ina Milano dal 2 al 7 dicembre, riserva molte sorprese: dadiall'atteso The Girl With The Needle. Fra gli ospiti,e Maurizio De Giovanni.