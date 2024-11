Fanpage.it - Nicola Pietrangeli ha avuto un’idea per Jannik Sinner: “Facciamogli giocare le partite a handicap”

Leggi su Fanpage.it

ha assistito dal vivo a Malaga al trionfo dell'Italia in Coppa Davis ed è rimasto colpito in negativo dal livello delle Finali: "Pensavo fosse un po' più alto". L'ex campione 91enne ha poi proposto in maniera paradossale una modifica regolamentare esclusivamente per: "a handicap, partendo sotto di un quindici in ogni game".