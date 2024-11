Cataniatoday.it - Natale a Corte Montesano

Leggi su Cataniatoday.it

Venerdì 29 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, appuntamento a Via5 (l'appuntamento proseguirà per tutto il periodo natalizio, per precisione fino al 30 dicembre 2024) con l'evento dal titolo ''. Ingresso libero. Come sempre tanti stand interessanti sia per.