Spazionapoli.it - Napoli-Roma, McTominay divide quotidiani e tifosi: le pagelle

Leggi su Spazionapoli.it

Pareri discordanti sulla prestazione di Scottin occasione della partita giocata ieri al Maradona tra. La vittoria delcontro laconfermato il primo posto degli azzurri in vetta alla classifica ed ha sancito un ritrovato amore per uno dei calciatori maggiormente criticati in queste ultime settimane come Romelu Lukaku: il gol del belga è stato decisivo e sembra aver diradato quella foschia creata dal chiacchiericcio mediatico attorno al calciatore belga.Per un Big Rom criticato e poi ritrovato, c’è chi invece ha goduto di grandi elogi nelle ultime settimane e si è ritrovata a giocare una partita opaca contro la: parliamo di Scottche non è stato di sicuro tra i migliori in campo. Lo scozzese, però, ad oratra chi lo salva con un 6 in pagella, e che invece lo bocca senza appello.