Calcionews24.com - Napoli Roma, contestati De Laurentiis e Conte sui social: «Ora non vi lamentate del VAR?!»

Leggi su Calcionews24.com

, scoppia la polemicasul mancato rosso a Lukaku. Tifosi avversari suicontro ADL e: «Ora non vipiù?»è stata messa nel mirino delle polemiche: l’arbitro Massa non ha sanzionato due falli di cui uno plateale di Lukaku non punito con il cartellino rosso. Viste le circostanze, .