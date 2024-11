Napolipiu.com - Napoli-Roma 1-0: Lukaku regala il primato a Conte, Ranieri tradito da Hummels

Gli azzurri tornano in vetta alla classifica grazie al gol dell’ex Inter. Per i giallorossi quinta sconfitta nelle ultime sei gare e nuovo tecnico subito al tappeto. Ilriconquista la vetta del campionato grazie all’uomo più atteso. Romelufirma la vittoria che vale il sorpasso su Inter, Atalanta e Fiorentina in una serata speciale al Maradona, dove le note di Pino Daniele e il commosso ricordo di Diego, a quattro anni dalla scomparsa, hanno fatto da cornice al successo azzurro.Per Claudiol’esordio sulla panchina giallorossa si trasforma in un incubo. Nonostante i cambi tattici – dalla difesa a quattro iniziale al passaggio a cinque, per poi tornare all’assetto originario – lanon è riuscita nell’intento di strappare punti a Fuorigrotta. Decisivo l’errore di, entrato nella ripresa e punito dopo appena nove minuti dal colpo vincente di