Musumeci, 'approvato ddl per la valorizzazione del mare'

Il disegno di leggeoggi è finalizzato alladella risorsa. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del, Nello, al termine del Consiglio dei ministri. "Da 2 anni - ha spiegato- insistiamo sul tema, inteso non solo come risorsa economica di straordinaria importanza - parliamo di circa 250mila imprese con un milione di addetti e 65 miliardi di euro di valore che fa crescere sensibilmente soprattutto le regioni del Sud. Il Comitato interministeriale per il- ha aggiunto - ha il compito di fissare alcuni temi attuali e trovare norme di equilibrio tra 11 dicasteri". Il provvedimento prevede la semplificazione delle procedure e la riforma del Codice della navigazione che ha compiuto 80 anni.