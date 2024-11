Casertanews.it - Morto dopo lo schianto, fissati i funerali di Pasquale

Leggi su Casertanews.it

E’ stata restituita alla famiglia la salma diTarantino, il 31enne di Macerata Campaniasabato pomeriggio (23 novembre) in un incidente stradale in via Fuccia a Marcianise. Domani, 26 novembre, la comunità potrà dare l’ultimo straziante saluto ad un giovane padre, costretto a.