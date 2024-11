Morto Carmine Daniele fratello del cantante Pino | aveva 66 anni

Leggi su .com

(Adnkronos) – Èa causa di complicanze dopo un trapianto di cuoredel. "O Giò" si è spento a 66in ospedale a Bari, dove era ricoverato.veniva citato danella canzone "I got the blues" (album Bella 'mbriana), in cui cantava "‘O Giò .L'articolodel66proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.