Biccy.it - Monsters 3: le prime immagini di Charlie Hunnam nei panni di Ed Gein

Leggi su Biccy.it

Ryan Murphy, sulla scia del successo dei fratelli Menendez, ha annunciato che la sua serie antologicaavrà un terzo capitolo. Dopo averci raccontato la storia di Jeffrey Dahmer e quella di Lyle ed Erik Menendez, il terzo capitolo ci mostrerà la storia di Ed, una delle figure più inquietanti e influenti nella cultura americana del ventesimo secolo. A interpretarlo, come già sappiamo, sarà.Soprannominato “il macellaio di Plainfield”, Edè stato un serial killer e saccheggiatore di tombe vissuto dal 1906 al 1984, giorno della sua morte a 78 anni. La sua persona ha ispirato numerosi personaggi del cinema horror come Norman Bates di Psycho e Leatherface di Non Aprite Quella Porta., la storia di EdEd, la cui storia è molto complessa, uccideva e disseppelliva tombe perché amava lavorare i corpi degli uomini per creare grembiuli, cestini, borse e arredamento vario.