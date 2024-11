Liberoquotidiano.it - **Mo: Khamenei, 'per Netanyahu dovrebbe essere emessa condanna a morte'**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Teheran, 25 nov. (Adnkronos) - La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali, ha affermato che per i leader israelianiroemesse condanne a, non mandati di arresto, dopo che la Corte penale internazionale la scorsa settimana ha emesso mandati di arresto per il primo ministro Benjamine per l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant in relazione alla guerra a Gaza.In dichiarazioni rilasciate alla forza paramilitare Basij, una divisione all'interno del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e riportati dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim,giura che "il nemico Israele non vincerà a Gaza e in Libano". "Bombardare le case della gente a Gaza e in Libano non è una vittoria", afferma. "Gli sciocchi nonro pensare che solo perché bombardano le case, gli ospedali e le comunità della gente, abbiano vinto.