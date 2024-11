Ilprimatonazionale.it - Mishima: la terza via dello spirito

Questo estratto del saggio, pubblicato per gentile concessione dell’editore, è contenuto nel libro «Yukio– Infinito Samurai» edito da Idrovolante Edizioni. IPNRoma, 25 nov – 25 novembre 1970: Yukio, insieme a quattro membri del suo Tatenokai, prende il controllo di una base militare comandata dal generale Mashita. Lo stesso generale viene preso in ostaggio, esi affaccia dal balcone del palazzo della base. È fiero, ritto in cima a quella che è per lui una postazione di un esercito asservito a un occupante, gli Stati Uniti d’America.guarda giù, verso gli uomini della fanteria e, di fronte alle decine di televisioni e giornalisti accorsi, inizia quella che sarà la sua ultima arringa.Lo YukokuUn fiume di pensieri si fa voce, servendosi delle parole di un uomo il quale, per tutto il corso della sua breve vita, ha dedicato tutto alla propria terra.