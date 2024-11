Lanazione.it - Merende sane nella scuola “Fiori”

Al viaprimaria “Paolo” di Lerici il progetto “Breakfast Club”, nato dalla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e Kellanova, per promuovere una corretta ed equilibrata alimentazione e ridurre le disuguaglianze alimentari tra i bambini e i ragazzi in età scolare. Grazie all’impegno dei Giovani Cri del Comitato della Spezia, per tutto l’anno scolastico verranno distribuitee nutrienti a circa 60 giovani studenti, durante il consueto intervallo di metà mattina tra le 10.30 e le 11. Verranno preparate e distribuite anchedifferenziate per i bambini con allergie alimentari o restrizioni religiose, garantendo alternative sicure e adeguate alle esigenze di ognuno. Il progetto non si limita alla distribuzione di: durante l’orario scolastico, infatti, sono previsti anche laboratori, attività ludiche e di educazione alimentare volte a promuovere i sani stili di vita e una corretta alimentazione tra gli alunni e le loro famiglie.