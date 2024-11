Quotidiano.net - Meloni, c'è maggiore incidenza di immigrati negli stupri

"Adesso verrò definita razzista, ma c'è una, purtroppo, nei casi di violenza sessuale, da parte di persone immigrate, soprattutto illegalmente. Perché, chiaramente, quando non hai niente, si produce una degenerazione che può portare da ogni parte". Lo afferma la premier Giorgia, in un'intervista a 'Donna moderna', indicando fra "i segnali molto importanti" del governo per garantiresicurezza alle donne, anche "le assunzioni e il trattamento delle forze dell'ordine, poi i reati perché anche quelli servono per combattere l'insicurezza dilagante nelle nostre città, e il tema del contrasto all'immigrazione illegale di massa". "C'è un lavoro qui che è soprattutto securitario, la dimensione culturale c'entra di meno - sostiene la presidente del Consiglio rispondendo alle domande della direttrice della rivista Maria Elena Viola -.