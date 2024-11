Ilrestodelcarlino.it - Maxi incidente a Loreto prima dell’ingresso in A14: muore un 48enne, tre feriti

, 25 novembre 2024 – Tragedia questa sera lungo la statale 16 a, vicino al casello autostradale. Un uomo di 48 anni della provincia di Macerata G.C. è morto e due persone sono in gravi condizioni. Inevitabile e violentissimo il frontale avvenuto proprio al confine con Porto Recanati. La chiamata al 118 è stata immediata ma non c’è stato nulla da fare. L’impatto tra una Jeep grigia e una Mini Cooper su cui si trovava l’uomo è avvenuto proprio 100 metriin A14. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera molto grave, due coniugi, e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Carambola fra 3 auto: due donne in ospedale Una quarta persona è finita all’ospedale di Osimo in codice giallo. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, la Croce rossa di, l’automedica di Torrette e le ambulanze della Croce gialla di Porto Recanati.