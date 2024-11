Agi.it - Mattarella: "La violenza sulle donne non trova giustificazioni. Numeri allarmanti"

AGI - "Lacontro lepresenta. È un comportamento che non, radicato in disuguaglianze, stereotipi di genere e culture che tollerano o minimizzano gli abusi, che si verificano spesso anche in ambito familiare". Lo dice, nella Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le, il presidente della Repubblica Sergio. "La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta allacontro lee ladomestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, è il primo strumento giuridicamente vincolante ad aver riconosciuto ladi genere come una violazione dei diritti umani - ricorda il capo dello Stato - l'Italia ha ratificato la Convenzione nel 2013, dotandosi di strumenti di tutela per garantire una piena protezione alle vittime didi genere".