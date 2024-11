Ilnapolista.it - Massa gestisce i cartellini da esordiente: mancano due gialli a Lukaku, uno a Cristante e Celik

Napoli-Roma finisce 1-0 per Antonio Conte e per. È bastata una sua zampata per risolvere l’incontro e riportare il Napoli in testa alla classifica, pure in una gara gestita senza grandi spettacolarità ma “controllata” in un certo senso dall’inizio al 75?. Poca cosa la Roma, che sbaglia persino strategia al rientro in campo nel secondo tempo mettendosi a 5 e proprio lì, nella disabitudine delle scalate rispetto al primo tempo, si perde Di Lorenzo e quindi(proprio Hummels, che era entrato da dieci minuti). Alcuni però sui social e non solo si lamentano dell’arbitraggio die della mancata ammonizione a(la prima c’è di sicuro, sulla seconda c’è qualche dubbio all’avviso di chi scrive ndr). Ne parla il Corriere dello Sport qui di seguito.: gestione deirivedibile?“Uno scorre il ruolino (210 gare in A, 55 in B, 19 in Champions, 16 in Europa League e 3 in Conference, più una trentina con le Nazionali) e pensi che sia un arbitro all’altezza: mediocre, invece, proprio in virtù del curriculum, l’arbitraggio diieri al Maradona.