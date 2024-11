Mar Rosso naufragio di una nave da crociera | decine di dispersi tra turisti ed equipaggio

Leggi su Open.online

LadaSea Story è naufragata nel Maral largo delle coste di Marsa Alam, in Egitto. Secondo fonti qualificate citate dall’Ansa sono almeno 31 i, oltre a 14 membri dell’. A bordo dellac’eranodi varie nazionalità, oltre a 14 dipendenti del personale. Non sono ancora state diffuse le generalità dei, né la nazionalità. Nelle operazioni di ricerca e soccorso sono state tratti in salvo alcuni naufraghi, con un aereo dell’Esercito e unadella Marina. Secondo quanto trapela dalla Farnesina, non risultano italiani coinvolti nell’incidente. Il maggior generale Amr Hanafi, governatore del Mar, «ha annunciato il ritrovamento di alcuni sopravvissuti al» a Wadi El Gemal, come riferisce il quotidiano Al Ahram. L’ambasciata sta continuando a contattare tutte le autorità locali che sono coinvolte nelle operazioni di salvataggio per avere ulteriori conferme.