Liberoquotidiano.it - Manovra: Lupi, 'scuola sanità e imprese, le tre priorità di Noi moderati'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - ''Tre leper Noidopo l'incontro di ieri sera:. Vogliamo aumentare le detrazioni per le spese scolastiche delle famiglie e permettere ai bambini con disabilità che frequentano le scuole paritarie di avere la stessa dignità degli altri ragazzi. Dobbiamo aumentare gli stipendi per infermieri e medici specializzandi. Quanto alle piccole e medie, è fondamentale che il fondo di garanzia continui a essere un sostegno per stare sul mercato". Così il leader di NoiMaurizioin tv parlando del vertice di ieri con i leader del centrodestra sulla