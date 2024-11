Iltempo.it - “Mandare tutto all'aria”. Spoilerato il nuovo singolo di Marco Mengoni

all'» dovrebbe chiamarsi così ildi. Diciamo dovrebbe perché il brano è stato «», ieri, nella puntata di «Amici di MDe Filippi» per la prova di improvvisazione per la categoria ballo. È stata la stessa Ma comunicarlo: «La musica non la conoscete, perché il brano non è ancora uscito». È riconoscibile la voce del cantante. La canzone ha un ritornello suadente: «all'» potrebbe essere il mood giusto per affrontare il 2025. Ieri sera è stato anche premiato ai Siae Music Awards, nel corso di una serata condotta da Amadeus, per la Miglior canzone Sociale e Miglior canzone – Locali da ballo con musica live del 2024. Ma l'attesa è tutta per la tournée «negli Stadi 2025» che sarà l'occasione per celebrare i 15 annidi una carriera ricchissima di riconoscimenti, vittorie e concerti.