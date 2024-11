Manchester City De Bruyne | Potrebbe essere il mio ultimo anno qui

Leggi su Sportface.it

Il centrocampista del, Kevin De, ha rilasciato alcune dichiarazioni sibilline sul suo futuro nel corso della conferenza stampa della vigilia di Champions League: “Rinnovo? Onestamente non lo so. A inizio stagione sapevo che ci sarebbero stati dei colloqui, ma poi è successo l’infortunio a Brentford. Doveva trattarsi di un paio di giorni e invece si è trattato di otto o nove settimane e ho messo tutto da parte“. Il belga ha poi aggiunto: “Se non ci sartrattative, sarà il mionel club, ma non lo posso sapere ora. Ho avuto una conversazione in estate, ma poi ho avuto l’infortunio e non ero nello stato d’animo giusto per parlarne. Ho bisogno di tornare in campo e didi nuovo me stesso. Non c’è fretta, non sono preoccupato. Il rinnovo di Guardiolaaiutare.