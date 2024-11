Napolitoday.it - MAK ? 100: evento di beneficenza a favore di Medici Senza Frontiere con Amedeo Minghi, Vincenzo Incenzo e Martufello

Torna, in occasione delle festività natalizie, la serata a cura dell’Ortopedia Meridionale del dr. Salvio Zungri, per il sostegno ae per la sensibilizzazione alla donazione di organi.Il Teatro Mediterraneo (Mostra D’oltremare) ospita, sabato 7 dicembre 2024 alle 21.