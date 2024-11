Ilgiornale.it - M5s, Grillo non ci sta e chiede la ripetizione del voto

Come annunciato già da Toninelli nelle scorse ore, il fondatore dei 5 Stelle ha chiesto formalmente una seconda votazione online (come previsto dallo statuto). E il suo commercialista: "Conte restituisca il simbolo, starà in un museo"