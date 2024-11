Quotidiano.net - L'Ue ricorre al Wto contro i dazi della Cina sul brandy

Leggi su Quotidiano.net

L'Ue ha deciso dire all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)provvisori imposti dallasulle importazioni didall'Europa. Bruxelles reitera dunque la sua "ferma convinzione" che le tariffe di Pechino "non siano in linea con le norme del Wto". "Lanon ha dimostrato che vi siano minacce di danno per la sua industria del", si legge in una notaCommissione europea, che torna a ribadire che la decisione cinese si basa su "prove insufficienti". Pechino ha ora dieci giorni di tempo per rispondere al ricorso dell'Ue al Wto, volto a trovare una soluzione mediata allaversia.