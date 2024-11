Oasport.it - LIVE Italia-Islanda 9-22, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: islandesi precisi dal campo, +13 alla prima sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-28 2/2 per Giordano Bortolani a cronometro fermo: time-out di Pedersen, gli azzurri tornano sotto la doppia cifra di svantaggio.17-28 Fridriksson da tre: +11.17-25 2/2 per Diego Flaccadori in lunetta: parziale aperto di 6-0 dell’per il -8.15-25 Diego Flaccadori dmedia: altro canestrono, gli azzurri provano a risalire!13-25 Appoggio morbido di Nicola Akele: l’risponde subito.11-25 Seconda tripla consecutiva per Gudmundsson (ex Fortitudo Bologna): +14.11-22 GRANT BASILE! DUE PUNTI PER IL GIOCATORE DI CANTU’.Inizia il secondo quarto al PalaBigi!Primo quarto che si chiude con l’avanti 9-22 sull’!9-22 Tripla di Gudmundsson allo scadere.Debutto in maglia azzurra per Dame Sarr, classe 2006.