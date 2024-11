LIVE – Italia-Islanda 60-70 qualificazioni Europei 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come quarta giornata del Gruppo B delleaglidi. Dopo la bella vittoria di venerdì a Reykjavik nel segno di Grant Basile, la Nazionale guidata da coach Pozzecco è attesa dal caldissimo PalaBigi di Reggio Emilia che per l’occasione sarà tutto esaurito. Serata speciale per Niccolò Melli, che, assente inper gli impegni di club in Eurolega, sarà invece capitano nella sua città. Tante emozioni e tanta attesa, quindi, per una partita che può già rivelarsi decisiva: con tre vittorie in altrettante partite, infatti, all’“basterà” replicare il successo di venerdì per assicurarsi un posto nella rassegna continentale del prossimo anno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di lunedì 25 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.